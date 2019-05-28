Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar bugün tedavüle çıktı.

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar bugün tedavüle çıktı. Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor.

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