Son Dakika Haberleri: Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde

Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde

50 saniye önce

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar bugün tedavüle çıktı.

Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde, System.String[]
Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar bugün tedavüle çıktı. Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:23 
Ekonomi
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