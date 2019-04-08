Yeni 2019 Mercedes B Serisi Türkiye'de

CARMEDYA -
Mercedes-Benz
'in kompakt serisi B Serisi, üçüncü nesliyle
yeniden karşımızda. Model 235.500 TL'den başlayan fiyatlarla yollara çıkıyor.
Mercedes'in MPV segmentindeki oyuncusu B Serisi üçüncü
nesliyle karşımıza çıktı. Tasarım konusunda daha modern bir yapıya kavuşan
model, alt yapı konusunda da geliştirildi.
Sürtünme kat sayısı azaltıldı
Optimize edilen detaylar sayesinde rüzgar sesi azaltılan
yeni B-Serisi, çok daha sessiz ve dingin bir sürüş keyfi sunuyor. Öğrenme
yeteneğine sahip bir yapay zeka üzerine kurulan bilgi ve eğlence sistemi MBUX -
Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, sezgisel kullanıcı ara yüzü, üst düzey
grafikler, "Hey Mercedes" sesli komut sistemi, standart olarak sunulan
dokunmatik ekran ile yenilikçi bir deneyime öncülük ediyor. S-Serisi'nden
özellikler de barındıran yeni B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile
sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Daha geniş iç mekan,
yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar ile yeni Mercedes-Benz B-Serisi
sınıfının standartlarını tamamen yeni bir boyuta taşıyor.
2019 Mercedes B Serisi
Daha sportif bir görünüm
Mercedes-Benz B-Serisi, markayı kompakt MPV sınıfında iki
nesildir temsil ediyor. Yeni B-Serisi, kendini kanıtlamış fonksiyonellik ve
konfor özelliklerine dinamik tasarım ögelerini ekleyerek, uzun yolculukları
yüksek sürüş keyfi ile kısaltan "Sport Tourer" kavramını sunuyor.
Akıcı bir şekilde A sütunu ile birleşen dinamik tasarımlı ön
bölüm kadar, kaslı omuz çizgisi de B-Serisi'nin sportif karakterini
destekliyor. Yeni B-Serisi'nde standart olarak LED gündüz farlarına sahip LED
teknolojili ön farlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ve yol şartlarına
göre aydınlatma gücünü otomatik olarak ayarlayan Multibeam LED ön farlar,
sportif görünümü daha da güçlendiriyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu, arka
tamponun alt kısmını dolduran siyah difüzör görünümlü eklenti ve krom kaplamalı
süslemeyle birlikte daha geniş ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor.
Büyük tavan spoyleri ve arka camın yan tarafındaki parlak siyah spoyler sportif
görünümü desteklerken aerodinamiğe de katkı sağlıyor.
26 mm'lik artış ile 4.419 mm'lik uzunluğa ulaşan B-Serisi,
kısa ön ve arka uzantılara sahip gövdesinde selefinden 30 mm daha uzun olan
2.729 mm'lik dingil mesafesi sunarak daha geniş bir iç mekan sunuyor.
İyileştirilen oturma geometrisi ve alçalan omuz çizgisi sayesinde alan hissi
artarken A-Serisi'ne kıyasla 90 mm daha yüksekte oturan sürücü, çevreye hakim
bir sürüşün keyfini çıkarabiliyor.
2019 Mercedes B Serisi
Güvenlik ve konfor ön planda
A-Serisi'nden sonra B-Serisi de yeni bilgi ve eğlence
sistemi MBUX Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkıyor.
Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor, böylece otomobil ile
sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Standart olarak sunulan
dokunmatik ekran ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü
tamamen dijital 10,25 inç gösterge paneli ve "Hey Mercedes" komutu ile
etkinleşen ve günlük konuşma dilini anlayan akıllı sesli komut sistemi gibi
özellikler yolculukları keyfe dönüştürüyor.
2019 Mercedes B Serisi
Bünyesinde S-Serisi'nden transfer edilen bazı özellikler de
barındıran B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek
aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş
yönünü 500 metreye kadar tararken, B-Serisi ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.
Yeni B-Serisi'nde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaş
ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yaya
veya bisikletlilerle olası çarpışmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen
önlüyor.
İki farklı donanım paketi
Yeni B-Serisi'nin kaliteli malzemelerle donatılan şık
tasarımlı iç mekanı, yapısal olarak kardeşi A-Serisi ile ortaklık gösteriyor.
A-Serisi'nde olduğu gibi B-Serisi'nde de yeni nesil ön konsol; iki adet 7
inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10,25 inçlik ekran ve son olarak
iki adet 10,25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.
Türkiye
pazarına Style ve
Progressive
donanım paketleriyle sunulan yeni
Mercedes-Benz B-Serisi'nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneline
ev sahipliği yapıyor. Bu sınıfta tek olan 64 renk seçeneğine sahip ambiyans
aydınlatması ruh hali de dahil olmak üzere iç mekanı kişiselleştirmeye yardımcı
oluyor.
Benzinli ve dizel motor seçenekleri
Yeni Mercedes-Benz B-Serisi, benzinli ve dizel motor
seçenekleri ile satışa sunuluyor. Euro 6d-TEMP emisyon normunu karşılayan tüm motor
seçeneklerinde 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman standart. Benzinli motor
seçeneğini M 282 kodlu 1,33 litre hacimli motoruyla B 180 oluşturuyor. 136 HP
güç ve 200 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180'in karma
yakıt tüketimi 5,6 5,4 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı 128-124 gr/km
arasında. Yeni Mercedes-Benz B-Serisi'nin dizel motor seçeneğinin adı ise B 180
d. 116 HP güç ve 260 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180
d'nin karma yakıt tüketimi 4,4 4,1 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı
115-109 gr/km arasında.
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