Yeni 2019 Mercedes B Serisi Türkiye'de

CARMEDYA - Mercedes-Benz 'in kompakt serisi B Serisi, üçüncü nesliyleyeniden karşımızda. Model 235.500 TL'den başlayan fiyatlarla yollara çıkıyor.Mercedes'in MPV segmentindeki oyuncusu B Serisi üçüncünesliyle karşımıza çıktı. Tasarım konusunda daha modern bir yapıya kavuşanmodel, alt yapı konusunda da geliştirildi.Sürtünme kat sayısı azaltıldıOptimize edilen detaylar sayesinde rüzgar sesi azaltılanyeni B-Serisi, çok daha sessiz ve dingin bir sürüş keyfi sunuyor. Öğrenmeyeteneğine sahip bir yapay zeka üzerine kurulan bilgi ve eğlence sistemi MBUX -Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, sezgisel kullanıcı ara yüzü, üst düzeygrafikler, "Hey Mercedes" sesli komut sistemi, standart olarak sunulandokunmatik ekran ile yenilikçi bir deneyime öncülük ediyor. S-Serisi'ndenözellikler de barındıran yeni B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ilesınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Daha geniş iç mekan,yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar ile yeni Mercedes-Benz B-Serisisınıfının standartlarını tamamen yeni bir boyuta taşıyor.Daha sportif bir görünümMercedes-Benz B-Serisi, markayı kompakt MPV sınıfında ikinesildir temsil ediyor. Yeni B-Serisi, kendini kanıtlamış fonksiyonellik vekonfor özelliklerine dinamik tasarım ögelerini ekleyerek, uzun yolculuklarıyüksek sürüş keyfi ile kısaltan "Sport Tourer" kavramını sunuyor.Akıcı bir şekilde A sütunu ile birleşen dinamik tasarımlı önbölüm kadar, kaslı omuz çizgisi de B-Serisi'nin sportif karakterinidestekliyor. Yeni B-Serisi'nde standart olarak LED gündüz farlarına sahip LEDteknolojili ön farlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ve yol şartlarınagöre aydınlatma gücünü otomatik olarak ayarlayan Multibeam LED ön farlar,sportif görünümü daha da güçlendiriyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu, arkatamponun alt kısmını dolduran siyah difüzör görünümlü eklenti ve krom kaplamalısüslemeyle birlikte daha geniş ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor.Büyük tavan spoyleri ve arka camın yan tarafındaki parlak siyah spoyler sportifgörünümü desteklerken aerodinamiğe de katkı sağlıyor.26 mm'lik artış ile 4.419 mm'lik uzunluğa ulaşan B-Serisi,kısa ön ve arka uzantılara sahip gövdesinde selefinden 30 mm daha uzun olan2.729 mm'lik dingil mesafesi sunarak daha geniş bir iç mekan sunuyor.İyileştirilen oturma geometrisi ve alçalan omuz çizgisi sayesinde alan hissiartarken A-Serisi'ne kıyasla 90 mm daha yüksekte oturan sürücü, çevreye hakimbir sürüşün keyfini çıkarabiliyor.Güvenlik ve konfor ön plandaA-Serisi'nden sonra B-Serisi de yeni bilgi ve eğlencesistemi MBUX Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkıyor.Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor, böylece otomobil ilesürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Standart olarak sunulandokunmatik ekran ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklütamamen dijital 10,25 inç gösterge paneli ve "Hey Mercedes" komutu ileetkinleşen ve günlük konuşma dilini anlayan akıllı sesli komut sistemi gibiözellikler yolculukları keyfe dönüştürüyor.Bünyesinde S-Serisi'nden transfer edilen bazı özellikler debarındıran B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksekaktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüşyönünü 500 metreye kadar tararken, B-Serisi ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.Yeni B-Serisi'nde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaşilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yayaveya bisikletlilerle olası çarpışmanın şiddetini azaltıyor veya tamamenönlüyor.İki farklı donanım paketiYeni B-Serisi'nin kaliteli malzemelerle donatılan şıktasarımlı iç mekanı, yapısal olarak kardeşi A-Serisi ile ortaklık gösteriyor.A-Serisi'nde olduğu gibi B-Serisi'nde de yeni nesil ön konsol; iki adet 7inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10,25 inçlik ekran ve son olarakiki adet 10,25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor. Türkiye pazarına Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan yeniMercedes-Benz B-Serisi'nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda panelineev sahipliği yapıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriYeni Mercedes-Benz B-Serisi, benzinli ve dizel motorseçenekleri ile satışa sunuluyor. Euro 6d-TEMP emisyon normunu karşılayan tüm motorseçeneklerinde 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman standart. Benzinli motorseçeneğini M 282 kodlu 1,33 litre hacimli motoruyla B 180 oluşturuyor. 136 HPgüç ve 200 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180'in karmayakıt tüketimi 5,6 5,4 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı 128-124 gr/kmarasında. Yeni Mercedes-Benz B-Serisi'nin dizel motor seçeneğinin adı ise B 180d. 116 HP güç ve 260 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180d'nin karma yakıt tüketimi 4,4 4,1 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı115-109 gr/km arasında.