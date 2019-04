Yeni 2020 Seat Leon Kamuflajlı Yakalandı

CARMEDYA - Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model tasarım olarak büyük bir değişim yaşayacak gibi görünüyor.







Tasarımda neler değişecek?



Otomobilin tasarımında büyük değişimler var. Ön yüzde ızgara

tasarımının değiştiği net bir şekilde görünüyor. Tamponlarda bulunan

havalandırma ızgaraları büyütülmüş. Farlarda marka inceltmeye gitmiş. Yine çekici

olan LED gündüz aydınlatmalar da burada kullanılmış. Otomobilin genelinde yer

alan keskin hatlar bu nesilde de etkisini devam ettiriyor.







Arka bölümde de değişimler var



Arka bölümde stoplar değiştirilmiş. Bunun yanında tampon

grubu da elden geçirilmiş durumda. Difizör de hala otomobilin bu kısmını

sportif gösteriyor. Bagaj üstü spoiler ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı da

otomobilin sportifliğine katkı sağlamış.







Hangi platformda yükselecek



Model Volkswagen Golf ile aynı olan MQB platformu üzerinde

yükselecek. Model bu platform ile daha da hafifleyecek. Kalbinde ise hibrit bir

kombinasyonun yer alması bekleniyor. Bu hibrit teknoloji modele 50 kilometrelik

yakıtsız sürüş sağlaması bekleniyor.



Haber Yayın Tarihi :

