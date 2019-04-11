Son Dakika Haberleri: Yeni 2020 Seat Leon Kamuflajlı Yakalandı

Yeni 2020 Seat Leon Kamuflajlı Yakalandı

6 dakika önce

CARMEDYA – Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model tasarım olarak büyük bir değişim yaşayacak gibi görünüyor. Tasarımda neler değişecek? Otomobilin tasarımında büyük değişimler var. Ön yüzde ızgara tasarımının değiştiği net bir şekilde görünüyor. Tamponlarda bulunan havalandırma ızgaraları büyütülmüş. Farlarda marka inceltmeye gitmiş. Yine çekici olan LED gündüz aydınlatmalar da burada kullanılmış. Otomobilin...The post Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı yakalandı appeared first on Carmedya.

Yeni 2020 Seat Leon Kamuflajlı Yakalandı, System.String[]
CARMEDYA - Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model tasarım olarak büyük bir değişim yaşayacak gibi görünüyor.



Tasarımda neler değişecek?

Otomobilin tasarımında büyük değişimler var. Ön yüzde ızgara
tasarımının değiştiği net bir şekilde görünüyor. Tamponlarda bulunan
havalandırma ızgaraları büyütülmüş. Farlarda marka inceltmeye gitmiş. Yine çekici
olan LED gündüz aydınlatmalar da burada kullanılmış. Otomobilin genelinde yer
alan keskin hatlar bu nesilde de etkisini devam ettiriyor.



Arka bölümde de değişimler var

Arka bölümde stoplar değiştirilmiş. Bunun yanında tampon
grubu da elden geçirilmiş durumda. Difizör de hala otomobilin bu kısmını
sportif gösteriyor. Bagaj üstü spoiler ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı da
otomobilin sportifliğine katkı sağlamış.



Hangi platformda yükselecek

Model Volkswagen Golf ile aynı olan MQB platformu üzerinde
yükselecek. Model bu platform ile daha da hafifleyecek. Kalbinde ise hibrit bir
kombinasyonun yer alması bekleniyor. Bu hibrit teknoloji modele 50 kilometrelik
yakıtsız sürüş sağlaması bekleniyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:08 
Otomobil
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