Yeni 50 Sterlinlik Banknotlar İçin Hawking ve Thatcher Önde
11 dakika önce
Birleşik Krallık, 2020 yılında basılacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun üzerinde yer alacak fotoğraf için, bilim insanı Stephen Hawking ve eski Başkabakan Margaret Thatcher isimleri öne çıkıyor.
Birleşik Krallık
, 2020 yılında basılacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun üzerinde yer alacak fotoğraf için, bilim insanı Stephen Hawking
ve eski Başkabakan Margaret Thatcher
isimleri öne çıkıyor.
Bank of England
Başkanı Mark Carney
, basılmaya başlanacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun arkasında Birleşik Krallık'ın bilimsel başarılarına yer verileceğini açıklamıştı.
Bank Of England'ın açıklamasına göre, altı hafta süren adaylık sürecinde 230 bin kişi aday gösterilirken, liste daha sonra 992 kişiye indirilmişti.
Banknot Karakteri Danışma Komitesi'nin yaptığı seçimi yaz aylarında açıklaması bekleniyor.
Şu an kullanılan 50 sterlinlik banknotun arkasında sanayi devrimi öncülerinden Matthew Boulton ve James Watt'ın fotoğrafları yer alıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:17 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık'ta Kedi ve Köpek Satışı Yasaklanıyor
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
Son Dakika! Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu