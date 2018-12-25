Son Dakika Haberleri: Yeni 50 Sterlinlik Banknotlar İçin Hawking ve Thatcher Önde

Yeni 50 Sterlinlik Banknotlar İçin Hawking ve Thatcher Önde

11 dakika önce

Birleşik Krallık, 2020 yılında basılacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun üzerinde yer alacak fotoğraf için, bilim insanı Stephen Hawking ve eski Başkabakan Margaret Thatcher isimleri öne çıkıyor.

Yeni 50 Sterlinlik Banknotlar İçin Hawking ve Thatcher Önde, System.String[]
Birleşik Krallık, 2020 yılında basılacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun üzerinde yer alacak fotoğraf için, bilim insanı Stephen Hawking ve eski Başkabakan Margaret Thatcher isimleri öne çıkıyor.

Bank of England Başkanı Mark Carney, basılmaya başlanacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun arkasında Birleşik Krallık'ın bilimsel başarılarına yer verileceğini açıklamıştı.

Bank Of England'ın açıklamasına göre, altı hafta süren adaylık sürecinde 230 bin kişi aday gösterilirken, liste daha sonra 992 kişiye indirilmişti.

Banknot Karakteri Danışma Komitesi'nin yaptığı seçimi yaz aylarında açıklaması bekleniyor.

Şu an kullanılan 50 sterlinlik banknotun arkasında sanayi devrimi öncülerinden Matthew Boulton ve James Watt'ın fotoğrafları yer alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
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