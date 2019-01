Yeni 911 Cabriolet Yola Çıkmaya Hazır

Yeni 911 Cabriolet

Yeni 911 Cabriolet

Yeni 911 Cabriolet

Yeni nesil Porsche 911'in Cabriolet versiyonu yollara çıkmaya hazır. Model tasarım konusunda dikkat çekiyor.Porsche, ilk 911 Cabriolet prototipini Eylül 1981'de Frankfurt 'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) görücüye çıkarmıştı.911'in ilk üstü açık versiyonu 1982'de üretim hattından indi ve o günden bugünemodel yelpazesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şimdi ise 911Cabriolet'in yeni versiyonu yollara çıkmaya hazır.Coupe'nin modern hatlarını çağrıştıran yeni modelde, tamotomatik yumuşak tavana entegre bir arka cam pencere bulunuyor. Yumuşak tavanınyapısında bulunan magnezyum yüzey elementleri, yüksek hızlarda çatının bombeyapmasını engelliyor. Yumuşak tavan, 50 km/s'a kadar hızlarda açılıpkapanabiliyor. Yeni çatı hidrolik sistemi, açılış zamanını 12 saniye civarınadüşürürken, elektronik olarak açılabilen rüzgar deflektörü sayesinde boyunlarırüzgarın etkisinden korumak mümkün.İki versiyon ile sunuldu911 Cabriolet ilk başta arkadan itişli Carrera S ve dörttekerlekten çekişli Carrera 4S olarak piyasaya sunuldu. İki versiyon da 3lt'lik altı silindirli bir boxer motora sahip; 450 PS güç ve 530 Nm torküretiyor. Turboşarjlar ve yeni tasarlanan hava soğutma sistemi gibi başka optimizasyonhamleleri de motora güç katıyor. Güç, yeni geliştirilen 8 vitesli, çiftkavramalı şanzıman sayesinde aktarılıyor. Carrera S, sıfırdan 100 km/s'a 3.9saniyede çıkıyor (opsiyonel Sport Chrono Package'da bu süre 3.7 saniyeyedüşüyor) ve 306 km/s hıza ulaşabiliyor. Carrera 4S'in en yüksek hızı 304 km/sve sıfırdan 100'e 3.8 saniyede çıkıyor (opsiyonel Sport Chrono Package'da busüre 3.6 saniye).Yeni motor bağlantısı pozisyonu sayesinde Cabriolet'inburulma direnci önceki modele göre daha yüksek. İlk kez 911 Cabriolet'de,Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim (PASM) sistemli spor şasi mevcut. Bu amaçlakullanılan yaylar daha sert ve kısa, ön ve arka stabilizatör çubukları dahadirençli ve genel olarak şasi 10 mm daha alçak. Bu ayarlar sayesinde 911, yoldadaha iyi bir ağırlık dağılımına sahip.Dış tasarım 911'in önceki nesillerinden ilham alıyorYeni 911 Cabriolet'in dış görünümü, önceki modele göre dahageniş ve genel olarak daha kaslı. Geniş kanatlar öndeki 20 inçlik ve arkadaki21 inçlik tekerlekler üzerinde kavis çiziyor. Arkadan itişli modeller artıkmevcut dört tekerlekten çekişli modellerle aynı kasa genişliğine sahip. Yeni911 Cabriolet eski nesil 911'lerden ilham alıyor: Öne yönelen kaput, ön camınönünde belirgin bir girinti yapıyor. Her iki unsur da aracın baş kısmınıuzatıyor ve ona dinamik bir görünüm katıyor. Bütün modellerin arka kısmında,oldukça geniş, pozisyonu değiştirilebilen bir spoiler ve kesintisiz şık birhafif şerit göze çarpıyor. Ön ve arka bölümler haricinde bütün dış yüzey artıkalüminyum.Yeniden tasarlanan iç mekan net hatlara sahipKendine has iç mekan net ve düz hatlara sahip. Orijinal911'deki gibi, bu modelde de gösterge paneli iki yatay kanat düzeyi arasındakitüm alanı kaplıyor. Ortada bulunan devir sayacının yanlarındaki iki ince,çerçevesiz gösterge sürücüye bilgi aktarıyor. Bu modelde 10.9 inç Porsche CommunicationManagement (PCM) merkez ekranı hızlı bir biçimde, dikkat dağıtmadankullanılabiliyor.Gelişkin destek sistemleri güvenlik ve konfor sağlıyorPorsche'nin bu modelde standart gelen Islak Mod'u dünyadabir ilk. Bu düzenek yoldaki suyu tespit ediyor, kontrol sistemlerini buna göreayarlıyor ve sürücüyü uyarıyor; bunun üzerine sürücü de ister tek bir düğmeyebasarak ister direksiyondaki mod düğmesini kullanarak (Sport Chrono Package'da)otomobili güvenli konuma getiriyor. Yine standart gelen kameralı uyarı ve frendestek sistemi, araçlar, yayalar, bisikletlerle çarpışma riskini tespit ediyorve gerektiğinde ya bir uyarı veriyor ya da acil fren prosedürünü devreyesokuyor. Geri yanaşma kamerası da içeren park destek sistemiyle beraber,Cabriolet'in standart düzeneği tamamlanmış oluyor. 911'in sunduğu diğeropsiyonlar arasında, termal görüntü kameralı Gece Görüş Desteği, otomatikmesafe kontrolü içeren ayarlı hız kontrolü, dur-kalk fonksiyonu ve iptaledilebilir yolcu koruma sistemi de var.The post Yeni 911 Cabriolet yola çıkmaya hazır appeared first on Carmedya.