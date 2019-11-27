Son Dakika Haberleri: Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı
Son Dakika Güncel Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı - Son Dakika

Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu, Ursula von der Leyen'in yeni komisyonuna güvenoyu verdi.

Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, Ursula von der Leyen'in yeni komisyonuna güvenoyu verdi. Ursula von der Leyen, AB Komisyonunun ilk kadın başkanı oldu. Yeni komisyon, 1 Aralık'ta görevi devralacak.

Strazburg'da gerçekleşen oturumda, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı. Oylamada 461 temsilci lehte oy verirken, 157 temsilci aleyhte oy verdi. 89 temsilci ise çekimser kaldı. Oylama öncesinde parlamento üyelerine seslenen von der Leyen, "Birliğimiz, toplumumuzun ve ekonomimizin her tarafına dokunacak olan dönüşüme başlayacak. Biz hazırız, Avrupa hazır. Mesajım basit: Hadi işe koyulalım" dedi. 27 yeni komisyon üyesinin güvenoyu aldığı yeni komisyonda üç genel başkan yardımcısı olacak. Letonya'dan Valdis Dombrokvskis, Hollanda'dan Frans Timmermans ve Danimarka'dan Margrethe Vestager, von der Leyen'in yardımcılıklarını üstlenecek.

YENİ KOMİSYONUN GÜNDEMİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, iklim değişikliğinin 'varoluş' mücadelesini, yeni gündeminin ön saflarına koyduğunu vurguladı. Meclise yaptığı konuşmada von der Leyen, "İklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Komisyon oyalaması sonuçları

-Ursula von der Leyen'in görevi devralması

-Yeni Komisyon Başkanı von der Leyen'in konuşması


Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Strazburg, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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