Son Dakika Haberleri: Yeni AB yönetimi, tepkilerin ardından göç dosyasının adını değiştirecek
Son Dakika Güncel Yeni AB yönetimi, tepkilerin ardından göç dosyasının adını değiştirecek - Son Dakika

Yeni AB yönetimi, tepkilerin ardından göç dosyasının adını değiştirecek

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, görev dağılımında göç konusunu "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adı verilen dosyaya dahil etmesine verilen tepkilerin ardından, dosyanın adını "Avrupalı Yaşam Biçimini Teşvik Etmek" olarak değiştirme kararı aldı.

Yeni AB yönetimi, tepkilerin ardından göç dosyasının adını değiştirecek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, görev dağılımında göç konusunu "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adı verilen dosyaya dahil etmesine verilen tepkilerin ardından, dosyanın adını "Avrupalı Yaşam Biçimini Teşvik Etmek" olarak değiştirme kararı aldı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasi grup Sosyal Demokratlar (S&D) tarafından yapılan yazılı açıklamada, grubun Von der Leyen'e mektup yolladığı ve tepkiler nedeniyle değişim talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, yoğun baskılar sonrasında Von der Leyen'in göç dosyasının adını "Avrupalı Yaşam Biçimini Teşvik Etmek" olarak değiştirme kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen S&D Başkanı İratxe Garcia, "Avrupalı yaşam biçiminin muhafaza edilmesi gerektiği konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz ancak bu yaşam biçimi korunmamalı, teşvik edilmeli." vurgusunu yaptı.

Tepki çekmişti

AB Komisyonunun Yunan Üyesi Margaritis Schinas'a verilen dosyaya, göçün dahil edilmesi yoğun tepkiye yol açmıştı.

Von der Leyen, Avrupalı yaşam biçiminin "göç tehdidine" karşı korunması gerektiğini ima etmek ve aşırı sağcı, faşistlerin sıklıkla kullandığı söylemlere hizmet etmekle suçlanmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, halefinin dosya için isim tercihini eleştirerek, "Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması' fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek, Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası." açıklamasında bulunmuştu.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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