Yeni ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Olacak
3 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis
'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını açıkladı.
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'den çekilme kararının ardından istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in daha erken görevini bırakacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mattis'in görevini, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın üstleneceğini duyurdu. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:25 Kaynak: İHA
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