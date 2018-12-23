Son Dakika Haberleri: Yeni ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Olacak

Yeni ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Olacak

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını açıkladı.

Yeni ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Olacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerinin Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in daha erken görevini bırakacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mattis'in görevini, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın üstleneceğini duyurdu. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:25 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, James Mattis, Politika
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