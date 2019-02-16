Yeni Acer Swift 7, Üretkenlik, Taşınabilirlik ve 4g Lte Desteği

Acer
Yeni Swift
7 ile İnceliği Yeniden Tanımlıyor
Modern profesyoneller için tasarlanmış mühendislik harikası yeni Acer Swift 7; üretkenliği, taşınabilirliği ve 4G LTE aracılığıyla kesintisiz bağlanabilirliği bir arada sunuyor
Üstün detaylar ve işçilikle donatılmış yeni Acer Swift 7 (SF714-51T), dizüstü bilgisayarı 1cm'den ince.
Güçlü Intel® Core™ işlemciler ve ışık hızındaki, dahili Intel® XMM™ 4G LTE bağlanabilirliği; kullanıcıların üretkenliğini ve kesintisiz bağlantısını sürdürüyor
Yalnızca 8,98 mm inceliğe sahip yeni Acer Swift 7, Windows 10 işletim sistemine ve kesintisiz bağlanabilirliğe sahip bir kişisel bilgisayar. Swift 7, güçlü bir Intel® Core™ i7 işlemciyi, tüm gün süren pil ömrünü ve kişisel ve güvenli bir 4G LTE bağlantısını bir araya getiren kolay taşınabilir tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle gün içinde mobil halde olan profesyoneller için ideal olan Swift 7'nin satış fiyatı ise 9.499 TL.
Swift 7 ile daima bağlantıda kalın
Acer Swift 7'nin benzersiz ince tasarımı, sunduğu yeni özelliklerin yalnızca biri. Baş döndürücü bir hıza sahip dahili Intel XMM 4G LTE modemi, kullanıcıların üretken ve daima bağlantıda kalmasını sağlarken, özellikle hareket halinde yaşanan can sıkıcı kablosuz bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı dileyen profesyoneller için kullanışlı bir özellik sunuyor. Böylece kullanıcılar ellerindeki işe odaklanabiliyor.
Swift 7'de, Nano SIM kart girişine ek olarak eSIM profillerinin indirilmesine ve aktivasyonuna olanak tanıyan eSIM teknolojisi de bulunuyor. 2×2 MIMO'ya sahip 802.11ac kablosuz özelliği, ofis ya da ev ağına güvenilir ve hızlı bağlantılar sağlıyor.
Hem şık hem güçlü!
Intel® Core™ i7 işlemciyle desteklenen Swift 7, inanılmaz bir performans, kusursuz bir Windows 10 deneyimi ve 10 saate kadar pil ömrü sağlıyor. 256 GB'lık PCIe SSD depolama özelliği en önemli dosyaların kullanıcıların parmak uçlarında tutulması için bolca alan sunarken 8 GB'lık bellek de çoklu görevlerin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlıyor. Parmak izi okuyucusu ile Windows Hello aracılığıyla parolaya gerek kalmadan daha güvenli bir şekilde giriş yapılmasına olanak tanıyor.
Yeni Acer Swift 7'nin alüminyum gövdesi, şık ve sofistike bir tasarım arayan modern profesyoneller için mükemmel. 14 inç'e çıkarılmış yeni yüksek çözünürlüklü ekranı, Full HD IPS görüntü kalitesine, her açıdan canlı berraklık için Acer Color Intelligence™ özelliğine ve Corning® Gorilla® Glass NBT™ dokunmatik ekran ile dokunmatik yüzeye sahip. Arka ışıklandırmalı klavyesi ise uluslararası uçuşlar ve tren yolculukları gibi az ışıklı koşullarda; klavyede yazı yazmayı daha önce olmadığı kadar kolay hale getiren Acer Swift 7'nin satış fiyatı ise 9.499 TL.