Yeni açılacak kozmetik mağazasının hediyesini duyan Bağdat Caddesi'ne akın etti

İstanbul'un Kadıköy ve Maltepe ilçesi sınırlarında bulunan Bağdat Caddesi'nde yeni açılacak bir kozmetik mağazası, ilk 500 müşterisine 10 bin TL'lik hediye ürün vereceğini açıkladı. Haberi alan çok sayıda kişi, akşam saatlerinde geldiği mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BAĞDAT CADDESİ'NE AKIN ETTİLER

Bağdat Caddesi'nde hafta sonu açılacak olan kozmetik mağazasının ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde ürün hediye edeceğini duyan vatandaşlar caddeye akın etti.

SABAHA KADAR BEKLEYECEKLER

Mağazanın 10 bin TL değerindeki hediyesinden yararlanmak isteyenler, hediyeyi alabilmek için sabah saatlerine kadar mağaza önünde bekleyeceklerini açıkladı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.