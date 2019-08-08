Son Dakika Haberleri: Yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı kimsesiz çocuklara bağışlandı
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Yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı kimsesiz çocuklara bağışlandı

1 saat önce

Yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı kimsesiz çocuklara bağışlandıBATMAN - Batman'da yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı, kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı kimsesiz çocuklara bağışlandı
BATMAN - Batman'da yeni açılan kafenin ilk günkü gelirinin yarısı, kimsesiz çocuklara bağışlandı.
Demokrasi Bulvarı güzergahında bulunan bir kafenin açılışına Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, kimsesiz çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kafenin açılışını yapan Vali Şahin, tesislerin bir prestij olduğunu belirterek, "Hepinizi tebrik ediyorum. Böylece istihdam yönleri daha da artar ve insanımıza hizmet veririz. Böyle şeylerin artması şehrimize katkı sağlar bu tür tesisler de aynı zamanda da bir prestijdir. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını ve hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.
Farkındalık oluşturmak için kafenin açılış günündeki gelirin yüzde 50'sini bağışlamak için karar aldıklarını belirten işletme sahibi İlhan Can ise, "Bugün kafemizin açılışını yaptık. Bünyemizde 22 personel çalışıyor. Biz bir farkındalık oluşturmak için bugünkü gelirin yüzde 50'sini bağışlamak için bir karar aldık ve çocukları da bugün burada misafir ettik. Onlara ufak tefek hediyeler verdik. Kafemizi sosyal tesis olarak açtık. Bahçe oyun alanları, kütüphane bölümümüz, alakart mutfağımız ve kahvaltı çeşitlerimiz mevcuttur" diye konuştu.
Kafenin açılışına misafir edilen kimsesiz çocuklara ikramlar ve hediyeler verildi. Mutluluğunu dile getiren Duçem Dicle isimli çocuk, "Güzel vakit geçirdik, eğlendik. Arkadaşlarımızla tanıştık ve mutlu oldum" şeklinde konuştu.
Açılışın ardından Vali Şahin kafenin bölümlerini gezerek işletme sahibinden bilgi aldı.
Batman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:24 Kaynak: İHA
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