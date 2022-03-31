Yeni açılan Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki 1 aylık rezervasyonlar doldu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Tokat Havalimanı'nda nisan ayı sonuna kadar rezervasyonların dolduğu bildirildi.

Tokat- Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle tarifeli uçuşlar Nisan 2017'de sonlandırıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan, büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli durumda.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Tokat Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) uçuş düzenliyor. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.35'te, Tokat Havalimanı'ndan ise 11.20'de yapılıyor.

AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 08.45'te, Tokat Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te gerçekleşiyor.

Hem Türk Hava Yolları hem de AnadoluJet'in her iki yöndeki seferlerinin biletlerinin 20 Nisan'a kadar hemen hemen tamamının satıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar yeni havalimanından memnun

İstanbul'dan Tokat'a gelen Hamit Eren Yıldız, yıllardır havalimanının açılmasını beklediklerine işaret ederek, "Üniversite zamanlarında gidip gelmekte büyük sıkıntılar çektim. Sağ olsunlar, havalimanı açıldı. İstanbul'dan burası 12-13 saat sürüyordu. Şimdi 1 saate düştü. Gayet güzel." dedi.

İhsan İkinci, havalimanın hayırlı olmasını dileyerek, "Artık uçaklar Tokat'a inmeye başladı. Bir ilin kalkınmasında, turizminde uçağın en önemli unsulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ballıca Mağarası, Kaz Gölü ve Reşadiye'deki Zinav Gölü'nün doğal, kültürel zenginliklerinin turizm açısından değer kazanacağını düşünüyorum. Herkesi Tokat'a bekliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Erhan Çelikgün de 10-12 yıldır Sivas, Kayseri, Samsun ve Amasya'daki havalimanlarını kullandığını anlatarak, "Buradan Kayseri'ye gitmek, zahmetli ve külfetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Memleketimizin böyle bir havalimanına kavuşması, bizi bu denli rahat ettirmesi inanılmaz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.