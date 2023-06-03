Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir? - Son Dakika
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Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir?

03.06.2023 23:29

Bekir Bozdağ'dan görevi alan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili olarak 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde görev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de yer almayan Bozdağ'dan boşalan koltuğa getirildi. İşte Tunç'un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler.

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Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir? - Son Dakika
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