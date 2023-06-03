Bekir Bozdağ'dan görevi alan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili olarak 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde görev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de yer almayan Bozdağ'dan boşalan koltuğa getirildi. İşte Tunç'un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler.
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3.06.2023 23:34:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir? - Son Dakika