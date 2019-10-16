Yeni Adana adliye binası 2020'de faaliyete geçecek

Adalet Bakanlığı Destek Hizmet Daire Başkanı Erdal Demir, yeni Adana adliye binasının, en geç Mayıs veya Haziran 2020'de faaliyete geçeceğini söyledi.



Uzun süredir inşaatı devam eden ve 8 aydır tamamen durmuş vaziyetteki yeni adliye binasının bir an evvel bitirilmesi için yetkililerle görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na giden Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Adalet Bakanlığı Destek Hizmet Daire Başkanı Erdal Demir'i makamında ziyaret etti.



Erdal Demir, mevcut yüklenici ile sözleşmenin bu ay biteceğini, davet usulü işin başka bir firmaya verileceğini, kalan işlerin bu firma tarafından en kısa sürede bitirilerek en geç Mayıs veya Haziran 2020'de yeni Adana adliye binasının faaliyete geçeceğini söyledi.



Öte yandan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, projesi çizim aşamasındaki Baroya ait hizmet binasıyla ilgili Türkiye Barolar Birliğinde İnşaat Daire Başkanı İrfan Öztürk ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin ile görüşerek sürecin bir an evvel hızlandırılarak inşaatın başlanmasının faaliyete geçen Bölge Adliye Mahkemeleri nedeniyle daha da zorunlu hale geldiğini belirtti. - ADANA