Yeni Adana Stadyumu'nun hibrit çim serimi tamamlandı - Son Dakika

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda hibrit çim serimi tamamladı. Koltuk montajının da büyük bir bölümünün bittiği stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor. Futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzerinin Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerine boyandığı da görüldü.

Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda sona gelindi. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Yaklaşık 6 yıldır inşaatı süren stadyum için yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 yılı içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.

Stadyumda işçiler saha drenaj çalışmalarını geçen ay tamamladı. Yaklaşık 20 gün önce başlanan hibrit çim serimi de sona erdi. Koltuk montajlarının da büyük bir bölümünün tamamlandığı stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzerinin Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerine boyandığı görüldü. Drone ile de görüntülenen stadyumda hibrit çimin de belirli aralıklarla sulandığı görüldü.

(Umutcan İşledici/İHA)