Yeni: "Adanamızı Belediye Başkanlarımızla Geleceğe Taşıyacağız"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Adana'mızı, vatandaşlarımızın teveccühü ve takdirleri ile seçilecek tüm belediye başkanlarımızla birlikte kalkındırıp, geleceğe taşıyacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Adana'mızı, vatandaşlarımızın teveccühü ve takdirleri ile seçilecek tüm belediye başkanlarımızla birlikte kalkındırıp, geleceğe taşıyacağız" dedi.



Yeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ile Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'ın da katıldığı salon toplantısında, inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.



15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, milletin, devletin bekası ve kendi gelecekleri için irade ortaya koyduklarını belirten Yeni, "Bu iradeye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkemizin geleceği ve devletimizin bekası için bir bütün olarak sahip çıktılar. O bütünlüğün karşılığını inşallah 31 Mart'ta vereceğiz" diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın Adana'daki tüm belediye başkanı adaylarının birlik ve beraberlik sergilediğini dile getiren Fikret Yeni, "Ben her yerde şunu söylüyorum. Eğer Cumhur İttifakı'nın başarısından bahsetmek istiyorsak, önce Hüseyin Sözlü'yü kazandıracak, sonra da Sözlü'nün arkasından hep beraber gideceğiz. Hüseyin Sözlü kazanırsa, bizler de kazanmış olacağız. Adanamızı, vatandaşlarımızın takdiri ile seçilecek Hüseyin Sözlü Başkanımız ve 15 ilçe başkanımızla inşallah koordineli bir şekilde kalkındırıp, geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.



"Yol arkadaşlarım olacaksınız"



Yeni, "Seyhan'ı Seyhanlılarla yöneteceğiz" sözünü de anımsatarak, belediye başkanlığı görevi nasip olması halinde, salonda bulunan inşaat sektörü temsilcilerinin, kenti güzel hale getirmek anlamında kendisinin yol arkadaşları olacağını da ifade etti.



Otopark sorunu bulunmayan depreme dayanıklı binalar, vatandaşların soluk alabilecekleri yeşil alanlar, gençlerin spor yapabilecekleri tesisler ve çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri parklar gibi kapsamlı projelerle yola çıktıklarını vurgulayan Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsanlarımızın vazgeçilmezi olan o mekanların yapılmasında yapı müteahhitlerinin çok büyük katkısı olacak. Biz sizlerle birlikte düşünüp, sizlerle birlikte Seyhan'ımızı koordine edeceğiz. Hep birlikte el ele vererek Seyhan'ın 150 yıl sonrasını planlayacağız. Adana'nın incisi Seyhan'ı yakıştığı yere getirmenin gayretinde olacağız."



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ve MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı da, toplantıda birer konuşma yaptı. - ADANA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi

Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti

Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir

HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek