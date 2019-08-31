Yeni adli yıl başlıyor
3 saat önce
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:43
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