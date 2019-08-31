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Yeni adli yıl başlıyor

3 saat önce

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.

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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:43 
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