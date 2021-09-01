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Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

01.09.2021 13:57

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumları Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Başsavcı Ahmet Fatih Ağca'nın konuşması Baro Başkanı Kenan Yaşar'ın konuşması ÇORUM - 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumları

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Başsavcı Ahmet Fatih Ağca'nın konuşması

Baro Başkanı Kenan Yaşar'ın konuşması ÇORUM - 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İdare Mahkemesi Başkanı Zeynep Bulut ve Baro Başkanı Kenan Yaşar tarafından Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ağca, Çorum Barosu Konferans Salonu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, adli yıl açılışıyla birlikte hukuk çalışanlarını yoğun bir temponun beklediğini söyledi.

Verimli ve huzurlu bir adli yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Ağca, "Mesleğimiz hakimlik ve avukatlık olarak ayırmadan söylüyorum, son yıllarda ciddi badireler atlattı. Değişik süreçler yaşandı. Hain darbe kalkışmasından kaynaklı kişi başına düşen iş miktarı oldukça fazlalaştı. Birçok meslektaşımız hem avukatlık camiasına, hem hakim savcı camiasına dahil oldu. Elbette ilk başta belli acemilikler oldu ama zaman geçtikçe her iki meslek de kalitesini artırmakta." dedi.

Avukatlık mesleğine girişle ilgili düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Ağca, "Bunun yanı sıra mesleklere giriş sınavlarıyla alakalı, hem üniversiteye giriş sınavlarıyla alakalı, fakülteleri bitirdikten sonra mesleğin kalitesini artırmaya yönelik değişik formatlar geliştirildi. İnşallah yakın zamanda her iki mesleğin seviyesini daha da artıracak." diye konuştu.

Adalet Sarayı'nın yanına ek hizmet binası yapımı için çalışmaların sürdüğünü aktaran Ağca, ayrıca Çorum'da Adli Tıp Kurumu yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını sözlerine ekledi.

Baro Başkanı Yaşar ise hukuk devletinin çarklarının işlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratik bir toplumda eleştiriler elbette çok önemlidir ama yapılacak eleştirinin eleştiri sınırlarında olması gerekir. Kavgayı, hakareti içermemesi gerekir. Nasıl ki polaris füzesi ile avcılık olmazsa, kavga ve şamata ile de hukuk mücadelesi olmaz. Kuralların değişmesi için mücadele etmek başka kurallara uymak başkadır. Çorum Barosu Yönetimi bugün sorunun bir parçası değil çözümün aktörü olma gayretindedir. Bizler sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan; adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelemize devam edeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz, eleştireceğiz. Bağırmayacağız, konuşacağız. Kimseye tabi olmayacağız, iletişim kuracağız."

Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi
Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi
Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi
Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Çorum, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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