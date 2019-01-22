Yeni Ajandam ve Stıckerlarım! - En Güzel Bullet Journal Ajandam - My New Dotted Bullet Journal
12 dakika önce
Herkese Merhaba! Bu videoda 2019 yılı için kullanacağım Bullet Journal ajandalarımı ve stickerlarımı tanıttım. Noktalı defter satın alırken, nasıl bir defter alacağına karar veremeyenler için fikir olsun istedim. Umarım faydalı olur.
Herkese Merhaba! Bu videoda 2019 yılı için kullanacağım Bullet Journal ajandalarımı ve stickerlarımı tanıttım. Noktalı defter satın alırken, nasıl bir defter alacağına karar veremeyenler için fikir olsun istedim. Umarım faydalı olur. Sizi seviyorum, iyi seyirler??
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:07 Kaynak: Youtube
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