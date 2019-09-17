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Yeni akademik yıl yarın açılacak

46 dakika önce

2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık iki bin kişi katılacak.

Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride takdim edilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri", hak kazanan kişi ve üniversitelere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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