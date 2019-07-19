Son Dakika Haberleri: Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu
Son Dakika Güncel Haber

Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu

1 saat önce

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi'nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine de iki yeni program eklediğini duyurdu.

Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu, System.String[]
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi'nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine de iki yeni program eklediğini duyurdu. Yeni programların 'Acil Durum ve Afet Yönetimi ile 'Evde Bakım Hizmetleri' olacağı belirtildi.

Yeni açılan Spor Bilimleri Fakültesi hakkında İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Dünyanın en önemli sosyal olgularından biri olan sporu bünyemize kattık. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Üniversiteler Spor Ligi gibi ulusal ve uluslararası spor birliklerinin üyesi olan üniversitemiz de Spor Bilimleri Fakültesini yeni eğitim yılında hizmete açıyoruz. Fakültemiz bünyesinde; lisans düzeyinde Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği olmak üzere üç bölüm bulunuyor. Hedefimiz öğrencilerimizin spor alanında, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgiye sahip olmaları ve kazanımlar ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını öngörebilme vizyonuna sahip olmalarıdır" açıklamasında bulundu.

İçerenköy tesislerinde 12-14 Temmuz tarihleri arasından özel yetenek sınavı ile öğrenci elemelerini yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Dodurka, "Spora gönül veren tüm gençlerimizi aramızda görmekten onur duyduk" dedi.


Tamer Dodurka, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:27:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]