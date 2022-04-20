Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti - Son Dakika

Suriyeli sığınmacı konusu, siyasetin bir numaralı gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Sığınmacılarla ilgili konu, televizyon programlarında da tartışıldı. Bu konuyu işleyen programlar arasında TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı program da yer aldı.

"150 YIL ÖNCE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN MEKKE'YE GİDİLİYORDU"

Sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, "Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu" ifadelerini kullandı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Yakışıklı'nın açıklamalarının ardından Gürkan Hacır şaşkınlığını gizleyemedi. Diğer konukların ise sessizliğe büründüğü görüldü.

İSTANBUL'DA İLK HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

1944 yılında Chicago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasından sonra, İstanbul/Yeşilköy'de uluslararası bir havalimanı yapılmasına karar verildi. 1949'da başlanan inşaat, 1953'te tamamlandı ve 01 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı.