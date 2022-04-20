Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti

20.04.2022 00:13

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, katıldığı televizyon programında ilginç anlara sebep oldu. 1953'te hizmete açılan İstanbul'daki ilk havalimanı için, "100-150 Yıl Önce İstanbul Havalimanı'ndan İç Hatlar Terminalinden Mekke'ye, Sırbistan'a Gidiliyordu" diyen Yakışıklı'nın bu sözleri stüdyoda buz kestirdi.

Suriyeli sığınmacı konusu, siyasetin bir numaralı gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Sığınmacılarla ilgili konu, televizyon programlarında da tartışıldı. Bu konuyu işleyen programlar arasında TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı program da yer aldı.

"150 YIL ÖNCE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN MEKKE'YE GİDİLİYORDU"

Sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, "Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında ilginç anlar! '150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu' dedi, stüdyo sessizliğe büründü

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Yakışıklı'nın açıklamalarının ardından Gürkan Hacır şaşkınlığını gizleyemedi. Diğer konukların ise sessizliğe büründüğü görüldü.

İSTANBUL'DA İLK HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

1944 yılında Chicago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasından sonra, İstanbul/Yeşilköy'de uluslararası bir havalimanı yapılmasına karar verildi. 1949'da başlanan inşaat, 1953'te tamamlandı ve 01 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı.

YORUMLAR
500
Kalyoncu: Devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyon Avro harcıyoruz Kalyoncu: Devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyon Avro harcıyoruz Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Ankara, Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı '150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu' dedi, stüdyo buz kesti - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
00:07 Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:22:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement