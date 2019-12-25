Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Alan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu, Cem Genco'nun Suriye'de rejim güçleri tarafından varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Luceyn Kifretune'nin hikayesini anlatan "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" adlı fotoğraf için kullanan Alan, "Savaştan kaçan bu kızın yüzü ona kucak açan Türkiye sayesinde gülüyor. Bu fotoğraf Türkiye'nin merhametini anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alan, "Haber" kategorisindeki oyunu, Behçet Alkan'ın Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocuklara çikolata şeker dağıtımında çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafa verdi.

"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında gerçekleşen maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Alan, "Bu fotoğraf Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına karşı çıkanlara karşı milli bir restleşmenin, meydan okumanın fotoğrafı " dedi.