Son Dakika Haberleri: Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
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Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

1 saat önce

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı, System.String[]
Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 14 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırıya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:51 Kaynak: AA
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