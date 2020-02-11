Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı - Son Dakika

Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) genel inşaatının yüzde 25'inin, kaba inşaatının ise yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) genel inşaatının yüzde 25'inin, kaba inşaatının ise yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni AKM'nin yapımı devam ediyor.

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kültür kompleksi olarak planlanan Atatürk Kültür Merkezinde 13 katın yapımı tamamlandı. 5 bloktan oluşacak merkezde tiyatro ve opera salonlarının olduğu bölümün kaba işçiliği bitti.

Yeni AKM'de olacak hareketli sahnenin yapımına ise devam edilirken alt katlarda elektrik ve mekanik ince işler yapılıyor.

800 kişinin çalıştığı AKM inşaatında 4 katlı kapalı otopark da tamamlandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni AKM inşaatında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yıldız, AKM'nin tamamlandığında dünyanın sayılı kültür ve sanat merkezlerinden biri olacağını belirterek, "Yeni AKM'nin genel inşaatının yüzde 25'i, kaba inşaatının ise yüzde 85'i tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni AKM inşaatını yakından takip ettiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız yakın çevresine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında burada etkinlik sahnelemeyi düşündüklerini belirtti. İnşaat hızlı şekilde devam ediyor. Bölgemizde bulunduğu için buranın inşaatını yakından takip ediyoruz. Burası tamamlandığında Beyoğlu kültür sanat anlamında yeni bir mekan kazanacak. Bu mekan Taksim Meydanıyla bütünleştiğinde muhteşem görüntüsü insanları buraya çekecek. Burası gençlerin buluşma noktası olacak."

Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı, Beyoğlu, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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