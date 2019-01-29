Son Dakika Haberleri: Yeni Akm Projesinde Temel Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Yeni Akm Projesinde Temel Çalışmaları Havadan Görüntülendi

14 dakika önce

TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel açma çalışmalarına başlandı.

Yeni Akm Projesinde Temel Çalışmaları Havadan Görüntülendi, System.String[]
TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel açma çalışmalarına başlandı. Geçen hafta başladığı öğrenilen çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, temel çalışmalarına başlandı. İş makineleri temel çukuru kazarken, şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapılıyor. AKM arazisinin son hali ve iş makinelerinin çalışması havadan fotoğraflandı.

YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

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