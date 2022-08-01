Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı - Son Dakika
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Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı

01.08.2022 12:12
Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı

YENİ ALAMEİN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) Mısır'ın kuzeyindeki Akdeniz kıyısında bulunan Yeni Alamein kentinde konut amaçlı beş gökdelenin ana yapı inşaatına Pazar günü başladı.

YENİ ALAMEİN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) Mısır'ın kuzeyindeki Akdeniz kıyısında bulunan Yeni Alamein kentinde konut amaçlı beş gökdelenin ana yapı inşaatına Pazar günü başladı. Alamein Downtown Towers Projesi, Mısır ile Çin arasında Mısır'ın yeni idari başkentinde Merkezi Ticaret Bölgesi'nden (CBD) sonra bir başka önemli yeni kent geliştirme işbirliği projesi olarak gerçekleştiriliyor.

Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı

31 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Alamein Downtown Towers Projesi T01 Iconic Tower şantiye sahasında radye temel atma süreci görülüyor. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

CSCEC Mısır genel müdürü Chang Weicai ana yapı inşaatı başlama töreninde yaptığı konuşmada, "Iconic Tower projesi tüm Alamein projeleri içerisinde en önemli projelerden birisi" dedi. Chang, CSCEC Mısır'ın inşaat alanında yüksek standardını sürdürmeye ve yeni kentin inşaatına katkıda bulunmak için çaba harcamaya devam edeceğini söyledi.

Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı

Yeni Alamein'de yapılan Alamein Downtown Towers Projesi T01 Iconic Tower şantiye sahasında radye temel atma sürecinde çalışan bir işçi görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Alamein Downtown Towers Projesi proje yöneticisi Zhang Xiuchuan, şirketin proje başlangıcından bu yana birçok yerel mühendis ve işçiyi işe alarak bölge halkı için istihdam ve ekonomik fayda yarattığına işaret etti. Projenin kalite kontrol mühendislerinden Omar Hassan Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Her gün yeni şeyler öğrenebildiğim bu projeye katılma fırsatına sahip olduğum için çok şanslıyım, bu iş ailemin yaşamının iyileşmesine de yardımcı oldu" dedi. Hassan, bu projenin, Mısırlılar için birçok kalkınma fırsatı sağlayan Çin-Mısır işbirliğinin yeni bir başarısı olduğunu söyledi.

Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı

27 Haziran 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta Alamein Downtown Towers Projesi T01 Iconic Tower inşaat sahası görülüyor. (Fotoğraf: CSCEC Mısır/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hassan, "Bu projede 24 Mısırlı mühendis ve 300'ün üzerinde Mısırlı çalışanımız var. Bu büyük projede çalışarak böyle bir fırsat ve deneyime sahip olmak harika" dedi. Alamein Downtown Towers Projesi, Mısır'ın Yeni Kentsel Topluluklar İdaresi ile CSEC arasında Şubat 2021'de imzalandı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Şirketi Cscec, Mısır'ın Yeni Alamein Kentinde 5 Gökdelenin Ana Yapı İnşaatına Başladı - Son Dakika

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