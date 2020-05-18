Yeni albüm geliyor

Bedük , yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız bir performans sergiledi. Sanatçı, yayın sırasında unutulmaz şarkılarını da seslendirdi. Yayın boyunca iyi yorumlar alan başarılı sanatçı, hayranlarına 10 şarkılık yeni albümünün de müjdesini verdi.

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