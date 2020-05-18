Bedük, yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız bir performans sergiledi.
Bedük, yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız bir performans sergiledi. Sanatçı, yayın sırasında unutulmaz şarkılarını da seslendirdi. Yayın boyunca iyi yorumlar alan başarılı sanatçı, hayranlarına 10 şarkılık yeni albümünün de müjdesini verdi.
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18.05.2020 19:39:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni albüm geliyor - Son Dakika