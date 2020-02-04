Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kamil K, yeni aldığı hafif ticari aracıyla evine gittiği sırada Süleymaniye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde aracından dumanların çıktığını gördü. Hemen arabayı durduran sürücü çevredekilerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürdü. Sürücünün zamanında yangını fark etmesiyle bir facia önlendi. Sürücü fazla zarar görmeyen arabasıyla yoluna devam etti. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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