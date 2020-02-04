Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu - Son Dakika

Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Kamil K, yeni aldığı hafif ticari aracıyla evine gittiği sırada Süleymaniye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde aracından dumanların çıktığını gördü. Hemen arabayı durduran sürücü çevredekilerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürdü. Sürücünün zamanında yangını fark etmesiyle bir facia önlendi. Sürücü fazla zarar görmeyen arabasıyla yoluna devam etti. - BURSA

Süleymaniye Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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