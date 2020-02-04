Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu - Son Dakika

Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Kamil K, yeni aldığı hafif ticari aracıyla evine gittiği sırada Süleymaniye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde aracından dumanların çıktığını gördü. Hemen arabayı durduran sürücü çevredekilerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürdü. Sürücünün zamanında yangını fark etmesiyle bir facia önlendi. Sürücü fazla zarar görmeyen arabasıyla yoluna devam etti. - BURSA
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