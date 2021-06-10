YENİ ALDIĞI AYAKKABISI, KUZENİNE KIZ İSTEMEYE GİTTİĞİ EVİN KAPISINDA ÇALINDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Cevat Aslan'ın (22) 500 TL'ye aldığı ayakkabısı, kuzenine kız istemeye gittiği evin kapısının önünden çalındı. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 7 Haziran günü merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışan Cevat Aslan, özel günlerde giymek için 500 TL'ye ayakkabı aldı. Aslan, ilk kez ayakkabıyı, kuzenine kız istemeye gittikleri gün giydi. Aslan'ın eve girişte kapıya bıraktığı ayakkabı, çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, giriş katta denediği ayakkabıyı beğenmeyen şüphelinin üst kata çıkarak Aslan'ın ayakkabısını çaldığı görüldü.

'NASİP OLMADI'

Ayakkabısını yıpranmaması için iş yerinde giymeye bile kıyamadığını söyleyen Aslan, "Kuzenimin kız isteme meselesi vardı. Bayağı yoğundu ve gelen giden vardı. Ben de ayakkabıyı içeri alma gereği duymadım. Erken kalkarız diye düşünmüştüm. Ancak daha sonra gitmek için çıktığımızda, ayakkabımın kapıda olmadığını fark ettim. İki kuzenim o sırada dışarıya çıkmıştı. Bir kuzenim 'ağabeyim giymiştir' dedi. Bekledik, onlar geldi. Tam çıkacaktım ki, yine ayakkabı yok. Bu kez yine aradık ayakkabıyı. Ama bulamadık. Hemen kapıcı dairesine gittik. Orada kameralara baktık. İleri geri saralım derken, hırsızın binaya girişini fark ettik. Nasıl çaldığını gördük. Giriş katta başkasının ayakkabısını deniyor, ona olmayınca ayakkabıyı geri bırakıyor. Üst katlara çıkıyor, en son inerken benim ayakkabılarımı alıyor. Merdivenden inerken köşeye bırakıyor. Poşet alıp geliyor ve ayakkabıyı koyup götürüyor" dedi.