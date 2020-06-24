Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

ADIYAMAN'da trafik ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Çekiciyle otoparka götürülen motosikletin sahibi Ö.D. ise yeni aldığı motosikletin çalındığından haberi olmadığını söyledi.

Adıyaman Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada O.D'nin kullandığı 02 LD 078 plakalı motosikleti durdurdu. Motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti yeni aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini söyleyen O.D. ise şaşkınlık yaşadı. Motosiklet çekiciyle otoparka götürülürken O.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.