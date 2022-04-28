Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

28.04.2022 20:03

Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı Afyonkarahisar'da yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralanırken, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan motosiklet ise olay sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralanırken, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan motosiklet ise olay sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ ilçe karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin'den aldığı 33 ADV 283 plakalı motosikleti Bilecik'e götüren Ş.Ç., Bolvadin yakınlarına geldiği esnada tali yoldan çıktığı öğrenilen Y.C., idaresindeki 06 DP 631 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet yol ortasındaki refüje girerken, sürücü Ş.Ç., ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileri savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ambulansları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ş.Ç.'nin motosikleti Mersin'den yeni aldığı ve Bilecik'e götürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, sürücünün kaza esnasında kaskının takılı olduğu öğrenildi.

Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü 400 bin TL'ye aldığı motosikleti eve dönüş yolunda perte çıktı 400 bin TL'ye aldığı motosikleti eve dönüş yolunda perte çıktı

Türk Lirası, Karahisar, Emirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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