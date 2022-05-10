Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım - Son Dakika
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Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım

10.05.2022 12:30

Antalya'da makas attığını iddia edilen aracın çarpması sonucu yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç, kolundan yaralandı. Motosikletinin başından ayrılmayan genç, "Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım. Uzun zamandır bu motosikleti almanın hayalini kuruyordum. Bırakamadım" dedi.

Bulvar üzerinde sol şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsü Mert Şahin'e (24), iddiaya göre makas atan bir araç çarptı, ardından kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle beraber yolda sürünen Şahin, kolundan yaralandı, motosikletinde de hasar meydana geldi. Kaza sonrası yerden kalkan Şahin, motosikletini yol kenarına çekti.

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, 'Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım' dediği motosikleti bırakamadı

MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP HASTANEYE GİTMEDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok geçmeden gelen sağlık ekipleri, Şahin'i ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi, ancak genç adam motosikletini bırakacak birisi olmadığı için bu teklifi kabul etmedi. Arkadaşını bekleyen Şahin, sonradan gelen polis ekiplerine de durumu anlattı. Gelen arkadaşına motosikletini teslim eden Şahin, ardından tedavi için kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

"MAKASÇI KATİLİNE DENK GELDİM"

Kazayı anlatan Şahin, "Makasçı katiline denk geldim. Öldürüyordu az daha beni. En sol şeritte gidiyordum. Arkadaş makaslayarak geldi, ön tekerleğime vurdu. Beni bıraktı, devam etti yoluna. Kolumdan yaralandım. Motosikletimde maddi hasarım var" dedi.

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, 'Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım' dediği motosikleti bırakamadı

"BIRAKAMADIM"

4 ay önce aldığı motosikletinin ilk motosikleti olduğunu aktaran Şahin, "Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Aldım ve bu geldi başıma. Okuyup çalışarak biriktirdim. Bırakamadım. Arkadaşımı bekliyorum" diye konuştu.

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Motosiklet, Mert Şahin, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım - Son Dakika
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