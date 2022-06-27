Yeni aldığı otomobilin üzerine duvar devrildi

TOKAT Tokat'ta, yeni aldığı otomobilin üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında duvar devrildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbeybağı mahallesinde bir inşaat çalışmaları sırasında meydana geldi. Beton dökülen inşaatın yanındaki apartmanın zemin katındaki otoparkın duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması ile birlikte park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Yeni aldığı otomobilinde maddi hasar meydana gelen Zeki Yıldırım, işten geldiği sırada manzara ile karşılaştığını belirterek, "Yan taraftaki inşaat çalışması sırasında duvar otomobilimin üzerine devrilmiş. Kazayla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Müteahhit firma yetkilisi ise kazada zarar gören araçların hasarının giderilmesi için yardımcı olacaklarını söyledi.