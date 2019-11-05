Son Dakika Haberleri: Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE
Son Dakika Güncel Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE

Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de, bir süre önce sıfır aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü, uzun süre gözyaşı döktü.

Düzce'de, bir süre önce sıfır aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü, uzun süre gözyaşı döktü.

Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde seyreden kadın sürücü İ.A. yönetimindeki 81 EL 161 plakalı otomobil, Azmimilli Sokak'tan caddeye çıkmak için manevra yapan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BR 2034 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın ardından sürücü İ.A'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Ayakta tedavi edilen ve aracını yeni aldığı öğrenilen İ.A, gözyaşlarına hakim olamadı.

İ.A'yı yakınları teselli ederken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE

Azmimilli Mahallesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı
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