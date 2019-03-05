Son Dakika Haberleri: Yeni Aldığı Protez Bacağı Eviyle Birlikte Yandı

Yeni Aldığı Protez Bacağı Eviyle Birlikte Yandı

42 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de, Hasan Güler'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 3 araçla müdahale eden Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıktan sonra yangını söndürdü. İki katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan ve trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden Hasan Güler'in yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenilirken, evde bıraktığı yeni protez bacağının da yandığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın esnasında yan evde olan ve oğlunun evinin yandığını görünce fenalaşan 83 yaşındaki Ruhiye Güler, 112 Acil Servis ekibi tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Pazaryeri, Güncel
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