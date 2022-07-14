Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar - Son Dakika
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Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar

14.07.2022 20:09

Konya'da bir kişi yeni aldığı ruhsatsız tabancasını gösterdiği sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu. Bacağından vurulan şahıs verdiği ifadede arkadaşını korumak için, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" yalanını söyledi. Olayın aslı ise vurulan kişinin 15 yaşındaki kardeşinin ifadesinden sonra ortaya çıktı.

Horozluhan Mahallesi Ahit Sokak'taki bir oto kaportacı dükkanında Osman Kamacı, kardeşi E.K. ile birlikte arkadaşı R.E.A.'nın iş yerine gitti. İki arkadaş sohbet ettiği sırada R.E.A., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını Kamacı'ya gösterdi.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

R.E.A.'nın kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Kamacı'nın bacağına isabet etti. Hafif yaralanan Kamacı, ihbarla gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YOLDAN GEÇEN ARAÇ ATEŞ AÇTI" DİYE YALAN SÖYLEDİ

İlk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi. Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı. Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi.

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Kaynak: DHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar - Son Dakika
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