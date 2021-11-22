ELAZIĞ'da çiftçi Ahmet Ata'nın 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken motor kısmından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Merkeze bağlı Alatarla köyünde çiftçi Ahmet Ata'nın 12 gün önce satın aldığı traktör, dün gece park halindeyken, motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Traktörün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › YENİ ALDIĞI TRAKTÖRÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika