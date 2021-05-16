- Yeni aldıkları araçla otobüs durağına daldırlar... Şok geçiren genç dakikalarca kendine gelemedi - Son Dakika

- Yeni aldıkları araçla otobüs durağına daldırlar... Şok geçiren genç dakikalarca kendine gelemedi

İSTANBUL - Arnavutköy'de yeni aldıkları otomobil ile dolaşırken, otobüs durağına giren iki gençten biri yaralandı. Dolaşmaya çıkan gençler otobüs durağına daldı. İki arkadaştan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri de şoka girip dakikalarca kaldırıma oturdu.

Kaza, bugün saat 14.00 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yeni aldıkları otomobil ile gezintiye çıkan 2 arkadaş virajı alamayıp otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar meydana gelirken kaza esnasında durakta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Kazadan sonra 2 arkadaştan biri hafif yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında şoka giren ve yeni aldıkları aracın başında dakikalarca kendine gelmeye çalışan genç kaldırımda oturarak yakınlarının gelmesini bekledi.