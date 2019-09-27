Yeni aldıkları kamyonetle dönüş yolunda kaza yaptılar

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün satın aldıkları kamyonetle kaza yapan baba ve oğlu yaralandı.

Şevket Bilgen (55) idaresindeki 48 UN 350 plakalı hırdavat yüklü kamyonet, Denizli-Bozkurt kara yolunun Koca Armutyanı mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Serdar (31) ve babası Şevket Bilgen'i yaptıkları çalışmayla kamyonetten çıkardı.

Bacağından hafif yaralanan Serdar Bilgen'in tedavisi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı, babası Şevket Bilgen ise ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serdar Bilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hırdavat işiyle uğraştıklarını belirterek, "Dün İzmir'e giderek eski arabamızı takas ettik ve üstüne 35 bin lira vererek bu arabayı aldık. Bugün dönüş yolunda babamın yolda rahatsızlanması sonucu kamyonetimiz devrildi. Ekmek teknemiz hurdaya döndü. Elimde sadece sattığımız aracın fotoğrafı kaldı. Çok şükür sağlımız yerinde." diye konuştu.