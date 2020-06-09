Yeni aldıkları otomobil genç çifte mezar oldu - Son Dakika

Yeni aldıkları otomobil genç çifte mezar oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan çift tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

Çiftten geriye iki çocukları kaldı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan çift tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sürücü Çağrı Cesur ile eşi Gizem Ceylan Cesur'un sıkıştığını belirledi. Sıkışan çifti çıkartmak için ekipler uzun süre çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, tır sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılırken çiftin otomobili yeni satın aldığı ve gezmeye çıktıları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.