Yeni alınan Kovid-19 tedbirleri İstanbul'u sessizliğe bürüdü - Son Dakika
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Yeni alınan Kovid-19 tedbirleri İstanbul'u sessizliğe bürüdü

7 saat önce

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren uygulamaya konulan kente giriş çıkışların yasaklanması ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik önceki günlere kıyasla daha da azaldı.

Yeni alınan Kovid-19 tedbirleri İstanbul'u sessizliğe bürüdü, System.String[]

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren uygulamaya konulan kente giriş çıkışların yasaklanması ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik önceki günlere kıyasla daha da azaldı.

Yeni alınan kararlar doğrultusunda 00.01'den itibaren başta Tuzla ve Silivri olmak üzere İstanbul'un giriş çıkışları istisna ile belirtilen araçlar haricinde ulaşıma kapatılırken, denetimler gün boyu devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde oluşturulan noktalarda araçları kontrol etti.

İl sınırındaki kontrol noktalarında araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri, İstanbul'a giriş çıkış yapan araçların izin belgelerini inceledi. İstisnai olarak izin verilen araçların gerekli evrak kontrolleri ve sürücü ile yolcuların ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verildi. İzinleri olmayan bazı araç sahipleri ise geri çevrildi.

Silivri'de Tekirdağ il sınırında yapılan denetimlerde, İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar durdurularak kontrol edildi. Sağlık ekipleri de sürücülerin ateşlerini ölçerek uyarılarda bulundu.

Toplu taşımalarda maske takma kuralı uygulandı

Toplu alanlarda maske kullanma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ise kent genelinde otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve Şehir Hatları vapurlarını kullanan yolcuların bu kurala uyduğu görüldü.

Alınan karar sonrası toplu taşıma araçlarının istasyonlarında maske kontrolü yapıldı.

Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, İETT ve Metro AŞ'ye bağlı peronlarda bu vatandaşlara maske dağıtıldı.

Marmaray'ı kullanan bazı maskesiz vatandaşların ise dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında güvenlik görevlileri maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı.

Zincir marketlerin girişlerinde de görevlilerce maske kontrolü yapıldı. Üsküdar ve Kadıköy'de birçok vatandaşın kurallara uyup maskelerini takarak marketlere girdiği görüldü. Ayrıca, daha önce alınan tedbirler kapsamında aynı anda sınırlı sayıda müşteri içeri alınırken kasa önüne yerlere sosyal mesafeyi korumak için uyarı yazıları konulduğu görüldü.

Kentte sessizlik hakim

Öte yandan, kentin Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanlarında sessizlik hakimdi.

Kent genelinde 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Bakırköy'de meydan ve sahillerin boş olduğu görüldü.


Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında toplu ulaşım aracı metro, marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyardı.


Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi tarihi yarımadada ise dükkanların birçoğu kapalıyken, yabancı turistlerin de ülkelerine dönmeleri sonucunda meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

İstanbul Valiliğinin kararı ile geçici süre kapatılan Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın etrafı da sessizliğe bürünürken, civardaki esnaf da kepenklerini indirdi.

Bu arada, kentin en işlek hatlarından biri olan Eminönü-Üsküdar vapuru ile tarihi yarımadadaki tramvay hattında az sayıda kişinin yolculuk ettiği gözlemlendi.


Hafta sonları oltayla balık avlama yasağı nedeniyle balıkçıların uğrak noktası olan Galata Köprüsü ve Eminönü de ıssız kalırken, sahillerde spor ve koşu yapma kısıtlamasının ardından Sirkeci ve Haliç sahiline de kimsenin gelmediği görüldü.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yüzde 10 civarında ölçülürken, otoyollarda hafta sonu yoğunluğu oluşmadı.

TEM Otoyolu, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:30 Kaynak: AA

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