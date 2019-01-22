Yeni Amiral Gemisi: Oppo Rx17 Pro Kutudan Çıkıyor
55 dakika önce
Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi OPPO, amiral gemisi modeli ile karşımızda.
Türkiye
'de faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi OPPO, amiral gemisi modeli ile karşımızda. Teknolojioku test merkezine gelen OPPO RX17 Pro'nun kutu içeriğine bu videoda göz atıyoruz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:48 Kaynak: Youtube
Bülent Serttaş'ın Abisi Yalçın Serttaş'tan Kardeşine Sitem: İki Elim Yakasında Olacak
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı
Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti