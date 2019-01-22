Son Dakika Haberleri: Yeni Amiral Gemisi: Oppo Rx17 Pro Kutudan Çıkıyor

Yeni Amiral Gemisi: Oppo Rx17 Pro Kutudan Çıkıyor

55 dakika önce

Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi OPPO, amiral gemisi modeli ile karşımızda.

Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi OPPO, amiral gemisi modeli ile karşımızda. Teknolojioku test merkezine gelen OPPO RX17 Pro'nun kutu içeriğine bu videoda göz atıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:48 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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