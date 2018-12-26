Son Dakika Haberleri: Yeni Anadolu Lisesi İnşaatı Hızla Sürüyor

Yeni Anadolu Lisesi İnşaatı Hızla Sürüyor

16 dakika önce

Erdek'te yapımı devam eden 18 derslikli Anadolu Lisesinin inşaatı devam ediyor.

Yeni Anadolu Lisesi İnşaatı Hızla Sürüyor, System.String[]
Erdek'te yapımı devam eden 18 derslikli Anadolu Lisesinin inşaatı devam ediyor. Erdek Anadolu lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında hizmete başlaması hedefleniyor.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, yapımı devam Erdek Anadolu Lisesi bina inşaatında incelemelerde bulundu. Deprem güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan ve yaz ayında yıkımı tamamlanan Erdek Anadolu Lisesi binası yapımına başlandı. Okul binası yıkıldığından Anadolu Lisesi öğrencileri geçici olarak Muzaffer Gürer Ortaokulu binasında eğitimlerine devam ediyor.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, son ziyaretinde inşaatın son durumu hakkında yapım işini üstlenen yetkililerden bilgi aldı.

Erdek Anadolu Lisesi hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, şunları kaydetti, "Ağustos ayında yıkımı tamamlanan Erdek Anadolu Lisesi binamızın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Dolayısıyla bir aksilik olmazsa binamız planlanan süre içerisinde bitirilip yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Eğitim adına yaptığımız her şey ve çabalarımız öğrencilerimiz içindir. Onlara sağladığımız eğitim ortamları ne kadar sorunsuz ve kaliteli olursa, bilgi çağında ilerlemeleri o kadar rahat ve keyifli olacaktır. Binamız yeni eğitim öğretim yılına yetişip açıldığında öğrencilerimize hak ettikleri ölçüde rahat, konforlu, verimli bir eğitim ortamı hediye etmenin mutluluğunu yaşıyor olacağız. Bu mutluluk, ilçemizde yapacaklarımızı en üst düzeye taşıma noktasında bize de olumlu katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:23 Kaynak: İHA

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