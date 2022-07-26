Yeni anayasa referandumunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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Yeni anayasa referandumunda oy verme işlemi sona erdi

26.07.2022 09:26

Tunus'ta yeni anayasa için yapılan referandumda yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'da sona erdi.

Tunus'ta yeni anayasa için yapılan referandumda yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'da sona erdi.

30 Haziran'da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik anayasa taslağının oylandığı referandum için ülke genelinde 4 bin 534 merkezde oy verme işlemi yerel saatle saat 22.00'ye kadar devam etti.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim merkezlerinde oyların sayımına geçildi.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, referanduma dair bilgi verdiği basın toplantısında, saat 19.00'a kadar referanduma katılımın yüzde 21,85 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Buasker, referandumun resmi olmayan ilk sonuçlarının da yarın ilan edileceğini belirtmişti.

Tunus'ta 348 bin 876'sı yurt dışında olmak üzere toplam 9 milyon 296 bin 64 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Sandık çıkış anketine göre yüzde 92,3 yeni anayasaya "evet" dedi

Öte yandan kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konseyin gayri resmi çıkış anketine göre, seçmenler yüzde 92,3 oranında "evet", yüzde 7,7 ise "hayır" oyu kullanıldı.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tunus, Güncel, Son Dakika

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