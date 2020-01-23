Son Dakika › Politika › Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika
Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret
6 saat önce
Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Amor, siyasi partilere yaptığı tanışma ziyaretleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ile parti genel merkezinde görüştü.
Amor'un ziyaretinde, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin fikir paylaşımında bulunuldu.
Son Dakika Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Avrupa ülkelerine ulaşma riskini "orta" seviyeye yükseltti Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı