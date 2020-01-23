Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret

6 saat önce

Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret, System.String[]

Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Amor, siyasi partilere yaptığı tanışma ziyaretleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ile parti genel merkezinde görüştü.

Amor'un ziyaretinde, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin fikir paylaşımında bulunuldu.

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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