Yeni Apple Watch Os Ekg Uygulaması Avrupa ve Hk'ye Geldi

Apple
watchOS 5.2 EKG Özelliğine Sahip!
Apple, WatchOS 5.2'yi tüm kullanıcılara yaymaya başladı, ancak Hong Kong
ve 19 Avrupa
ülkesinde olanlar için diğerlerinden daha büyük bir güncelleme var. Yeni Apple Watch
OS EKG Uygulaması Nedir?
Cihazın EKG uygulaması ve düzensiz kalp atışı algılama özellikleri güncelleme ile birlikte gelecek.
Yeni Apple Watch OS EKG Uygulamasının geldiği ülkeler!
Hong Kong, Avusturya
, Belçika
, Danimarka
, Finlandiya
, Fransa
, Almanya
, Yunanistan
, Macaristan
,
İrlanda, İtalya
, Lüksemburg
, Hollanda
, Norveç
, Portekiz
, Romanya
, İspanya
, İsveç
, İngiltere
ve İsviçre.
Gördüğünüz gibi şimdilik Türkiye
bu listede yok.
Apple'ın Aralık
ayında ABD
'de ilk kez piyasaya sunduğu EKG uygulamasının çalışması için Watch Series 4 modelinde yerleşik elektrotların çalışması gerekiyor. Kullanıcılara, yalnızca uygulamayı başlatarak ve cihazın Dijital Taçına dokunarak, tek uçlu bir elektrokardiyograma benzer bir EKG alma imkanı sağlanıyor.
Bu şekilde kullanıcının kalbine elektriksel bir sinyal gönderen cihaz, kullanıcının kalp ritimlerinin normal olup olmadığını veya atriyal fibrilasyon (AFib) adı verilen düzensiz kalp atışları yaşayıp yaşamadıklarını kullanıcıya söyleyebilir.
EKG uygulaması Apple'ın yeni saatlerine özel olmasına rağmen, teknoloji devinin düzensiz ritim bildirim özelliği tüm Seri 1 cihazlara ve daha sonrasına da geliyor. Arka planda kullanıcılarının kalp ritmini izleme ve dünyada yaşanan ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olan kalp yetmezliği ve felce yol açabilecek AFib düzensizliklerini tespit edip uyarma kabiliyetine sahip.
"Yanlış alarmları önlemek için, yalnızca 65 dakikalık bir süre boyunca yapılacak beş kontrolde anormal ritimler tespit ederse bir uyarı verecektir."
Apple, 400.000 gönüllü içeren Stanford araştırmacıları tarafından yapılan kapsamlı testlerden sonra bu özelliği yayınladı. Bu süre zarfında, gönüllülerden yaklaşık 2.000'nine düzensiz kalp atışı uyarıları göndermiştir ve doktorlar; gönderilen bu uyarıların yüzde 84'ünün gerçek AFib bölümleri olduğunu doğrulamıştır.
Apple
9to5mac