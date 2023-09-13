Yeni Apple Watch Series 9, jestlerle kontrol edilebilecek - Son Dakika

Yeni Apple Watch Series 9, jestlerle kontrol edilebilecek

Yeni Apple Watch Series 9, jestlerle kontrol edilebilecek
Son Güncelleme: 13.09.2023 14:12

Yeni Apple Watch Series 9, kullanıcıların sadece başparmak ve işaret parmaklarını birbirine dokundurarak aramalara cevap verme ve alarmları sessize alma gibi işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir özellikle geliyor. Ayrıca, fotoğraf çekme ve müziği duraklatma gibi işlemler de jestlerle kontrol edilebilecek.

Yeni Apple Watch'a gelen özellik sayesinde kullanıcılar kol saatine dokunmadan sadece başparmak ve işaret parmaklarını bir bir dokundurarak aramalara cevap verebilecek ve alarmları sessize alabilecek.

Yeni Apple Watch Series 9 satın alan kişilerin yeni bir jest yaptığını görmeye hazırlanın.

Apple'ın Salı günkü sonbahar etkinliğinde yeni bir "Double Tap" özelliği tanıtıldı. Bu özellik, yeni saati takan birinin basit bir tek el hareketi iletelefon aramalarını yanıtlamasına, alarmları susturmasına ve iPhone'ları aracılığıyla fotoğraflar çekmesine olanak tanır.

Apple yöneticilerine göre tek yapmanız gereken, hareketliliğiniz başka bir şekilde sınırlıysa - örneğin bir fincan kahve tutarken - başparmağınızı işaret parmağınıza dokundurarak aramayı yanıtlamaktır. Sonuç olarak, Series 9 sahipleri saatin ekranını dokunmadan kontrol edebilecek.

Akıllı saatin hareketi algılama yeteneği, "indeks parmağı ve başparmağın çift tıklama yaptığında kan akışında meydana gelen değişiklikler" tarafından tetiklenen yeni bir algoritmaya borçludur.

Fotoğraf çekmenin ve alarmları susturmanın yanı sıra, kullanıcılar ellerini hiç kaldırmadan müziği duraklatıp oynatabilecekler. Apple, jestin önümüzdeki ay bir yazılım güncellemesinde kullanıma sunulacağını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni Apple Watch Series 9, jestlerle kontrol edilebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Apple Watch Series 9, jestlerle kontrol edilebilecek - Son Dakika
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