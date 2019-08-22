Son Dakika Haberleri: Yeni araştırma: Büyük depremler hafif sarsıntılarla geliyor
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Yeni araştırma: Büyük depremler hafif sarsıntılarla geliyor

1 saat önce

Yeni bilimsel araştırmalar depremlerin büyük bir bölümünün küçük öncü sarsıntıların ardından geldiğini ortaya koydu.

Yeni araştırma: Büyük depremler hafif sarsıntılarla geliyor, System.String[]

Yeni bilimsel araştırmalar depremlerin büyük bir bölümünün küçük öncü sarsıntıların ardından geldiğini ortaya koydu.

ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan bilim insanları bu yeni buluşun depremlerin nasıl meydana geldiği konusunda aydınlatıcı bilgiler vereceğine inanıyor. Araştırma ekibi, Kaliforniya'nın güneyindeki 2008 – 2017 yılları arasında en az 4 şiddetindeki depremleri araştırarak, bu depremlerin en az yüzde 72'sinin küçük öncülerden sonra meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, araştırma ekibinden Daniel Trugman, deprem sismolojisindeki en büyük soru işaretlerinden birinin, depremlerin nasıl başladığı olduğunu söyledi. Orta ölçekli depremlerin bile bir dizi öncü sarsıntının ardından geldiği biliniyor. Bu araştırma ise şiddetli depremlerin 3 ile 35 gün arasında devam eden öncü sarsıntılardan sonra meydana geldiğini gösterdi. Ancak bilim insanları, araştırmadan çıkan sonuçlar ışığında meydana gelen hafif sarsıntılardan hep endişe duyulması gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. İstatiksel olarak depremlerin sadece yüzde 5'i büyük sarsıntılar oluşturuyor. Ayrıca bu bulgularla da büyük depremin, saatini ve ölçeğini kesin olarak bilineceği anlamına gelmiyor.

Ancak depremlerin giderek nasıl daha şiddetli olabileceğini anlamanın, bilim insanlarına artçı sarsıntıları tahmin etme konusunda aydınlatacağı ifade ediliyor. Habere göre, söz konusu yeni araştırma, aynı zamanda deprem öncesi uyarı hızını da geliştirebilecek. Bilgisayarların mikro sarsıntıların büyük sarsıntıya yakınlığını saptaması ve çoğu büyük depremlerin hafif sarsıntılardan sonra geldiğinin bilinmesi sayesinde bu uyarının dakikalar öncesinden sistem tarafından yapılarak uyarı sisteminin hızlandırılabilmesine yardım edebilecek.

Araştırmanın sonuçları, Geophysical Research Letters bilim dergisinde yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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