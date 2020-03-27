Yeni araştırma doğruladı: Antarktika üzerindeki ozon tabakası kalınlaşıyor

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre Antarktika üzerindeki Ozon tabakasının kalınlaşma sürecinde olduğu ortaya konuldu.



Nature dergisinde yayınlanan ve Amerikalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Antarktika üzerindeki Ozon tabakasında görülen iyileşmenin net bir şekilde görüldüğüne dikkat çekildi.